найти значение выражения cos20*cos65+sin20*sin65 деленное на sin75*cos30-sin30*cos75
Алгебра
найти значение выражения cos20*cos65+sin20*sin65 деленное на sin75*cos30-sin30*cos75
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
cos20*cos65+sin20*sin65/sin75*cos30-sin30*cos75 Здесь применяем формулы сложения cos(20-65)/sin(75-30) cos45/sin45 стоит заметить что cos(-45)=cos45 cos45=корень из 2 деленый на 2(смотрим данные в табличке) sin45=корень из 2 делённый на 2 в итоге получаем 1 / означает деление
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