Оформить в виде блок-схемы признак делимости натурального числа на 3.

Гость: Гость:

Число делится на 3 тогда и только тогда, когда сумма его цифр делится на 3. Соответствующая признаку функция: Эта функция помимо признака делимости задаёт и признак равноостаточности. Например, числа 154, и равноостаточны при делении на 3.