Оформить в виде блок-схемы признак делимости натурального числа на 3.
Экономика
Оформить в виде блок-схемы признак делимости натурального числа на 3.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Число делится на 3 тогда и только тогда, когда сумма его цифр делится на 3. Соответствующая признаку функция: Эта функция помимо признака делимости задаёт и признак равноостаточности. Например, числа 154, и равноостаточны при делении на 3.
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