От поселка до станции мальчик дошел за 0,4 ч, а на обратный путь у него ушло на 0,15 ч больше, так как средняя скорость его оказалась на 1,2 км/ч меньше. Определите расстояние от поселка до станции.
Математика
От поселка до станции мальчик дошел за 0,4 ч, а на обратный путь у него ушло на 0,15 ч больше, так как средняя скорость его оказалась на 1,2 км/ч меньше. Определите расстояние от поселка до станции.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)0,4+0,15=0,55(ч)-затратил времени на обратный путь. пусть х км/ч-скорость на обратный путь,тогда х+1,2км/ч-скорость от поселка до станции .Расстояния по условию равны,составим уравнение: 0,55х=0,4*(х+1,2) 0,55х=0,4х+0,48 0,55х-0,4х=0,48 0,15х=0,48 х=3,2(км/ч)-скорость на обратном пути. 2)3,2*0,55=1,76(км)-расстояние от поселка до станции.
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