От поселка до станции мальчик дошел за 0,4 ч, а на обратный путь у него ушло на 0,15 ч больше, так как средняя скорость его оказалась на 1,2 км/ч меньше. Определите расстояние от поселка до станции.

Математика

От поселка до станции мальчик дошел за 0,4 ч, а на обратный путь у него ушло на 0,15 ч больше, так как средняя скорость его оказалась на 1,2 км/ч меньше. Определите расстояние от поселка до станции.

Автор: Гость