стороны параллелограмма равны 4 и 14 см,а тангенс одного из углов параллелограмма равен корень 3.найдите площадь параллелограмма

Геометрия
стороны параллелограмма равны 4 и 14 см,а тангенс одного из углов параллелограмма равен корень 3.найдите площадь параллелограмма
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