стороны параллелограмма равны 4 и 14 см,а тангенс одного из углов параллелограмма равен корень 3.найдите площадь параллелограмма
Геометрия
стороны параллелограмма равны 4 и 14 см,а тангенс одного из углов параллелограмма равен корень 3.найдите площадь параллелограмма
Ответ(ы) на вопрос:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
задача:Содержание песка в земляной смеси составляют 20%.Какова масса земляной смеси, если песка в ней 34 кг?
Геометрия
две стороны треугольника равны 5 см и 6 см, а две стороны равного ему треугольика равны 7 см и 6 см .найти периметр 1 треугольника)) ПОЖАЛУЙСТА РЕШИТЕ