Решите уравнение: А) 3х-5(2х-1)=3(3-2х); Б) (х-4)/2+3х=5; В) 5х-6х2=0.
Алгебра
Решите уравнение: А) 3х-5(2х-1)=3(3-2х); Б) (х-4)/2+3х=5; В) 5х-6х2=0.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3х-5(2х-1)=3(3-2х) 3x-10x+5-9+6x=0 -x=4 x=-4 (х-4)/(2+3х)=5 /*(2+3x) x-4=10+15x -14x=14 x=-1 5х-6х2=0 x(5-6x)=0 x =0 или -6x=-5 x=5/6
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