1.Какая масса карбоната натрия вступит в реакцию с хлоридом кальция, если образуется 50 г карбоната кальция? 2. Установите соответствие между названием вещества и массовой долей кислорода в нем: Название оксида                 ...

Химия
1.Какая масса карбоната натрия вступит в реакцию с хлоридом кальция, если образуется 50 г карбоната кальция? 2. Установите соответствие между названием вещества и массовой долей кислорода в нем: Название оксида                                               Массовая доля кислорода а) оксид хлора (VII)                                                           1)35,9% б) гидроксид магния                                                          2) 42,1%                                                                                          3) 55,2%                                                                         4) 61,2%
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: m(CaCO3)= 50г Найти: m(Na2CO3) -? Решение: Na2CO3+CaCl2=CaCO3+2NaCl 1) n(CaCO3)=m/M= 50г / 100г/моль = 0,5 моль Mr(CaCO3)= 40 + 12 + 48 = 100 г/моль 2) По усл. задачи n(CaCO3)=n(Na2CO3)=0,5 моль 3)m(Na2CO3)=n*M= 0,5 моль * 99 г/моль = 49,5 г
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