1.Какая масса карбоната натрия вступит в реакцию с хлоридом кальция, если образуется 50 г карбоната кальция? 2. Установите соответствие между названием вещества и массовой долей кислорода в нем: Название оксида ...

Химия

1.Какая масса карбоната натрия вступит в реакцию с хлоридом кальция, если образуется 50 г карбоната кальция? 2. Установите соответствие между названием вещества и массовой долей кислорода в нем: Название оксида Массовая доля кислорода а) оксид хлора (VII) 1)35,9% б) гидроксид магния 2) 42,1% 3) 55,2% 4) 61,2%

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