трансконтинентальный контенерный мост Брест-Москва-Владивосток . 4. Характеристика природных условий для работы транспорта: а) рельеф (степень изрезанности, крутизна склонов горных хребтов): б) подлежащие пересечению реки, боло...

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трансконтинентальный контенерный мост Брест-Москва-Владивосток . 4. Характеристика природных условий для работы транспорта: а) рельеф (степень изрезанности, крутизна склонов горных хребтов): б) подлежащие пересечению реки, болота, пески: в) возможность заносов: 5. влияние этих условий на эффективность работы магистрали: 6. Крупные транспортные узлы магистрали: 7. Состав и направление грузопотоков: 8. Международное экономическое значение магистрали:

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