трансконтинентальный контенерный мост Брест-Москва-Владивосток . 4. Характеристика природных условий для работы транспорта: а) рельеф (степень изрезанности, крутизна склонов горных хребтов): б) подлежащие пересечению реки, боло...
Українська література
трансконтинентальный контенерный мост Брест-Москва-Владивосток . 4. Характеристика природных условий для работы транспорта: а) рельеф (степень изрезанности, крутизна склонов горных хребтов): б) подлежащие пересечению реки, болота, пески: в) возможность заносов: 5. влияние этих условий на эффективность работы магистрали: 6. Крупные транспортные узлы магистрали: 7. Состав и направление грузопотоков: 8. Международное экономическое значение магистрали:
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
в) возможность заносов:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Геометрия
НА биссектрисе ВМ равнобедренного треугольника АВС с основанием АС отмечена точка D, на отрезке АМ- точка Е и на отрезке СМ- точка F, причем ЕМ=АF....