в перечне растений субтропиков отметьте названия растений, завезённых из других мест: 1) бамбук 2) бук 3) граб 4) дуб 5) каштан 6) кипарис 7) лимон 8) мандарин 9) пальма 10) эвкалипт
Українська література
в перечне растений субтропиков отметьте названия растений, завезённых из других мест: 1) бамбук 2) бук 3) граб 4) дуб 5) каштан 6) кипарис 7) лимон 8) мандарин 9) пальма 10) эвкалипт
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Гость:
4,8,6,3,7 неправильно всётаки я так думаю
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