В трапеции проведены диагонали.Площади двух треугольников ,прилежащих к основаниям трапеции,равны 4 и 9.Найдите площади трапеции.

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В трапеции треугольники. прилежащие к основаниям, подобны. Поскольку их площади 4 и 9, а отношение лощадей подобных треугольников равно квадрату коэффициента подобия, то этот коэффициент равен √4/9= 2/3 Основания и высоты относятся как 2:3. Высота трапеции 2+3 =5 см Площадь меньшего тр-ка 4 см², высота 2 см, Его основание отсюда 4:2*2=4см Площадь большего треугольника 9 см² высота 3 см, основание 9:3*2=6 см Полусумма оснований (4+6):2=10:2=5 см Площадь трапеции 6*5=30 см²