как с помощью арифметических знаков (+-/ *()) сделать равенство верным???? 4 4 4 4=32
Математика
как с помощью арифметических знаков (+-/ *()) сделать равенство верным???? 4 4 4 4=32
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(4умножить 4)+(4умножить на4)=32
Гость:
( 4 * 4 ) +(4* 4 ) =16 + 16 = 32 ======================================================
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