при скрещивании двух дрозофил с нормальными крыльями у 1/4 потомков крылья были укорочены, а 3/4 потомков имели нормальные крылья. определить генотипы родителей и потомства с укороченными крыльями.

Биология

при скрещивании двух дрозофил с нормальными крыльями у 1/4 потомков крылья были укорочены, а 3/4 потомков имели нормальные крылья. определить генотипы родителей и потомства с укороченными крыльями.

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