при скрещивании двух дрозофил с нормальными крыльями у 1/4 потомков крылья были укорочены, а 3/4 потомков имели нормальные крылья. определить генотипы родителей и потомства с укороченными крыльями.
Биология
при скрещивании двух дрозофил с нормальными крыльями у 1/4 потомков крылья были укорочены, а 3/4 потомков имели нормальные крылья. определить генотипы родителей и потомства с укороченными крыльями.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
генотип АВ, ав-женский, Ав аВ-мужской аавв Аавв
Гость:
А -норм а короч Родители : Аа * Аа Гам : А,а,А,а Дети : АА, Аа, Аа, аа. первые 3 с норм крыль, 1 часть с укороч.
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