что для меня означает украина современная соченения не большое (на украинском языке) 

Обществознание
что для меня означает украина современная соченения не большое (на украинском языке) 
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Автор: Гость
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Гость:
Україна є багатою сільського господарства, промислового і гірничодобувногорегіону в південно-східній Європі. Вона є незалежною демократичною державою.Його населення складає близько 52 млн. чоловік. Столиці Україні Києва. Українімають свої власні збройні сили, і підтримувати свої дипломатичні відносини із зарубіжними країнами. Україна займає близько 603,700 кв км, більше, ніж будь-яка країна в Західній Європі. Зі сходу на захід України протяжністю більше 1300 км і з півночі на південь майже 900 км. Вона межує з Білоруссю та Росією на півночі і насході. На півдні омивається Чорним морем і Азовським морем. На заході Україніобмежений Молдовою, Румунією, Угорщиною, Словаччиною та Польщею. Україназнаходиться в ідеальне географічне положення для розвитку своїх ресурсів, що лежать між 440 і 520 північної широти, на тій же широті, як США, Великобританія.Клімат тут м'який і теплий, з довгим літом і короткою зимою. Разом зі своїмродючим чорноземом, це робить його ідеальним для розвитку інтенсивногосільського господарства. Основна частина України розташована в басейні Дніпра-ріки, яка ділить Україну на дві частини: Правобережної і Лівобережної України.Близькість Україна до Чорного моря і наявність великих судноплавних річок, що проходять по її території сприяло розвитку торгівлі і культури. Чорне море є нетільки засобом зв'язку з Закавказзям і Туреччиною, а й з рештою світу черезСередземне море. Україна також знаходиться на Дунаї, і це дає йому доступ до європейських країн. Через Сіверський Донець він має доступ до Дону. ТериторіюУкраїна перетинають залізниці та автомобільні дороги, нафто-і газопроводів івисоковольтних ліній електропередач - все, що забезпечують тісні економічні зв'язки з Східної та Західної Європи. Україна є промислово розвинених країн, чийекономічний потенціал великий.
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