помогите решить Баобаб, растущий в Африке, является одним из самых крупных деревьев.Площадь его поперечного сечения может быть в- раз площади класса, длинна которого составляет-м, а ширина- -м. Сколоко человек могут стоять на п...

Математика

помогите решить Баобаб, растущий в Африке, является одним из самых крупных деревьев.Площадь его поперечного сечения может быть в- раз площади класса, длинна которого составляет-м, а ширина- -м. Сколоко человек могут стоять на поперечном сечении баобаба, если на одного человека считать достаточным 16 дм2?

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