помогите решить Баобаб, растущий в Африке, является одним из самых крупных деревьев.Площадь его поперечного сечения может быть в- раз площади класса, длинна которого составляет-м, а ширина- -м. Сколоко человек могут стоять на п...

Математика
помогите решить Баобаб, растущий в Африке, является одним из самых крупных деревьев.Площадь его поперечного сечения может быть в- раз площади класса, длинна которого составляет-м, а ширина- -м. Сколоко человек могут стоять на поперечном сечении баобаба, если на одного человека считать достаточным 16 дм2?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Диаметр баобаба может достигать 9м Sпопер.сечения=пR2 S=3,14 *4,5*4,5 = 63,58(м2) Площадь классной комнаты в пределах 50м2   Составляем задачу: Площадь поперечного сечения баобаба может быть в 1,2 раза больше площади класса,длина которого 8м, а ширина 6м. Решение: 6*8=48(м2) - площадь класса 48*1,2=57,6(м2) = 5760(дм2)- площадь поперечного сечения баобаба 5760:16=360(человек) - могут стоять на площади 57,6м2 поперечного сечения баобаба,радиус которой 4,5м      
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