найдите а)4/7 от 28 б)35% от 70 в)число 5/8 которого равны 40
Математика
найдите а)4/7 от 28 б)35% от 70 в)число 5/8 которого равны 40
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
а) 4/7 от 28 28 : 7 х 4 =16 б) 35 % от 70 70 х35 % : 100 % =24,5 в) 5/8 = 40 40 х 8 : 5 =64
Гость:
а) 28*4/7 = 16 б)70 - 100% х - 35% х = (70*35)/100=24,5 в)5/8 - 40 1 - х х= 40/ 5/8 = 64
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