Жители острова делают каноэ из стволов срубленных деревьев на берегу океана,а деревья добывают в Корабельной роще.Помоги Пеппи с помощью плана,составленного Эфроимом,узнать,сможет ли она за 10 мин. перенести поваленное дерево н...

Алгебра
Жители острова делают каноэ из стволов срубленных деревьев на берегу океана,а деревья добывают в Корабельной роще.Помоги Пеппи с помощью плана,составленного Эфроимом,узнать,сможет ли она за 10 мин. перенести поваленное дерево на берег океана,если за 10 мин. Пеппи может пробежать расстояние в 2 км. Подсказка-по плану расстояние равно 2 км.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Думаю, что сможет, так как в условии сказанно что расстояние равно два километра , а она может побежать два километра за десять минут.
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