Фонетический разбор слова жжёт.Заранее спасибо!

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Фонетический разбор слова жжёт.Заранее спасибо!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
жжёт- 1 слог  ж[ж]-согл., тв., звон  ж[ж]-согл., тв., звон  ё[о]-гл., ударн  т[т]-согл., тв., глух  ---------------------------- 4 буквы, 4 звука
Гость:
жжёт ж -  [ж]  согласн. твёрд.звонкий ж-   [ж]  согласн.твёрд.звонкий ё -   [о]   гласный,ударный т -   [т]   соглас,твёрд,глухой   4 буквы,4 звука
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