Фонетический разбор слова жжёт.Заранее спасибо!
Русский язык
Фонетический разбор слова жжёт.Заранее спасибо!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
жжёт- 1 слог ж[ж]-согл., тв., звон ж[ж]-согл., тв., звон ё[о]-гл., ударн т[т]-согл., тв., глух ---------------------------- 4 буквы, 4 звука
Гость:
жжёт ж - [ж] согласн. твёрд.звонкий ж- [ж] согласн.твёрд.звонкий ё - [о] гласный,ударный т - [т] соглас,твёрд,глухой 4 буквы,4 звука
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