В выданных пробирках находятся растворы солей: хлорида железа(III), хлорида кальция,хлорида магния. Определите опытным путём,какое вещество в каждой пробирке.Для распознавания выданных веществ проведите качественные реакции на ...

Гость: Гость:

Содержание каждой пробирки разделим на 3 другие пробирки и в каждую группу будем добавлять реагент, в нужной пробирке будет идти реакция, в двух других существенных изменений не будет, либо будет совершенно другой осадок. 1) Чтобы распознать раствор хлорида железа(3), добавим в первые 3 пробирки гидроксид натрия NaOH, в нужной пробирке наблюдаем выделение бурого осадка Fe(OH)3 FeCl3+3NaOH= 3NaCl+ Fe(OH)3 (бурый осадок) Fe(3+)+ 3Cl(-)+ 3Na(+) + 3OH(-)= 3Na(+) + 3Cl(-) + Fe(OH)3(бурый осадок) Fe(3+)+3OH(-)= Fe(OH)3(бурый осадок) 2) Чтобы распознать хлорид кальция, добавим во второю группу пробирок раствор карбоната натрия , будем наблюдать в нужной нам пробирке выделение белого осадка CaCO3 CaCl2+ Na2CO3= 2NaCl+ CaCO3 ( белый осадок) Ca(2+)+2Cl(-)+2Na(+)+CO3(2-)= 2Na(+)+2Cl(-)+ CaCO3 ( белый осадок) Ca(2+) + CO3(2-) =CaCO3 ( белый осадок) 3) Оставшуюся пробирку распознаем методом исключения.