В выданных пробирках находятся растворы солей: хлорида железа(III), хлорида кальция,хлорида магния. Определите опытным путём,какое вещество в каждой пробирке.Для распознавания выданных веществ проведите качественные реакции на ...

Химия
В выданных пробирках находятся растворы солей: хлорида железа(III), хлорида кальция,хлорида магния. Определите опытным путём,какое вещество в каждой пробирке.Для распознавания выданных веществ проведите качественные реакции на содержащиеся в растворах катионы металлов.Составьте уравнения реакций в молекулярном и ионном виде.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 Содержание каждой пробирки разделим на 3 другие пробирки и в каждую группу будем добавлять реагент, в нужной пробирке будет идти реакция, в двух других существенных изменений не будет, либо будет совершенно другой осадок. 1) Чтобы распознать раствор хлорида железа(3), добавим в  первые  3 пробирки  гидроксид натрия NaOH,  в нужной пробирке наблюдаем выделение бурого осадка  Fe(OH)3 FeCl3+3NaOH= 3NaCl+ Fe(OH)3 (бурый осадок) Fe(3+)+ 3Cl(-)+ 3Na(+) + 3OH(-)= 3Na(+) + 3Cl(-) + Fe(OH)3(бурый осадок)  Fe(3+)+3OH(-)= Fe(OH)3(бурый осадок) 2) Чтобы распознать хлорид кальция, добавим  во второю группу пробирок раствор  карбоната  натрия , будем наблюдать в нужной нам пробирке  выделение белого осадка CaCO3  CaCl2+ Na2CO3= 2NaCl+ CaCO3 ( белый осадок) Ca(2+)+2Cl(-)+2Na(+)+CO3(2-)= 2Na(+)+2Cl(-)+ CaCO3 ( белый осадок)  Ca(2+) + CO3(2-) =CaCO3 ( белый осадок)   3) Оставшуюся пробирку распознаем методом исключения.     
Гость:
 Bспытаем р-ры ,например,нейтральным лакмусом. 1)FeCl3+HOH=FeOHCl2+HCl Fe(3+) + HOH=FeOH(2+) +H(+)-гидролиз по катиону,среда кислотная,лакмус красный 2)MgCl2+HOH=MgOHCl+HCl Mg(2+)+HOH=MgOH(+) + H(+)-гидролиз по катиону,среда кислотная,лакмус красный 3)CaCl2+HOH=гидролиза нет,лакмус нейтральный( фиолетовый). Итак,распознали р-рCaCl2.В 2 оставшихся р-ра прилили р-р щелочи.Там,где выпал осадок бурого цвета,в этой пробирке был р-р FeCl3: FeCl3+3KOH=Fe(OH)3+3KCl Fe(3+) +3 OH(-)= Fe(OH)3
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
что такое "неолитическая революция"?
Ответить
Русский язык
небосклон обнимающего напоминает впечатления первобытная однообразнее   способы образования этих слов 
Ответить
Русский язык
 Помогите ответить на три вопроса: 1 .Какие знаки завершения  используются в простом предложении ? 2. В каких случаях  в простом  предложении  испо...
Ответить
Математика
На изготовление одной детали требуется 16 кг стали. Какое наибольшее количество таких деталей можно изготовить из 220 кг стали?
Ответить
Алгебра
2x-y²+х²-2у= Разложить на множители при помощи способа группировки.
Ответить