что такое "неолитическая революция"?

Обществознание
что такое "неолитическая революция"?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Неолитическая революция - произошедшая в первобытном обществе революционный переворот в производстве, что привело к производящему хозяйству, создание раннеклассового общества.  
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