1)Чем отличается сказ от рассказа 2)Чем отличается рассказ от повести
Литература
1)Чем отличается сказ от рассказа 2)Чем отличается рассказ от повести
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сказ- это сказачная проза, включающая в себя разножанровые произведения, тексты которых опираются на вымысел. Рассказ — малая форма эпической прозы, соотносимая с повестью как более развернутой формой повествования. Повесть по объему больше, чем рассказ. Рассказ посвящен обычно описанию одного эпизода из жизни героя.
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