Какое из чисел расположено на координатной прямой левее остальных ? а)16,83 в)16,7912 б)16,091 г)17

Математика
Какое из чисел расположено на координатной прямой левее остальных ? а)16,83 в)16,7912 б)16,091 г)17
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В порядке с лева на право: 1)16,091 2)16,7912 3)16,83 4)17
Гость:
Левее остальных число 16,091 ,потому,что оно меньшне остальных чисел.
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