Скорость тела равна 60 км/час. Чему равна скорость тела в м/с?
Физика
Скорость тела равна 60 км/час. Чему равна скорость тела в м/с?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
60 км/ч = 60000м/3600сек = 16 и 2/3 м/с
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