При каком значении х значение выражения х/3 больше значения выражения (2х+6)/4 на 1

Математика
При каком значении х значение выражения х/3 больше значения выражения (2х+6)/4 на 1
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х/3 -(2х+6)/4 =1 |*12 4х-3(2х+6)=12 4х-6х-18=12 -2х=6 х=6:(-2) х=-3 Ответ: при х=-3
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
NaOH + SO2 = ?  должен получиться раствор средней соли. какой? 
Ответить
Английский язык
Заполни пропуски словами, данными в скобках. Образец: He skates well (skate). 1) A fox________in the forest (live). 2)Jim__________his home (like)....
Ответить
Физика
определить количество вещества и число молекул в 2,2 кг углекислого газа
Ответить
Математика
На полке стояли книги.Сначала с полки сняли 25% всех книг,а потом 70% оставшихся книг.После этого на полке осталось 27 книг.Сколько книг было на по...
Ответить
Математика
сколько это 916 мм3  подскажите пожалуйста!!
Ответить