При каком значении х значение выражения х/3 больше значения выражения (2х+6)/4 на 1
Математика
При каком значении х значение выражения х/3 больше значения выражения (2х+6)/4 на 1
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х/3 -(2х+6)/4 =1 |*12 4х-3(2х+6)=12 4х-6х-18=12 -2х=6 х=6:(-2) х=-3 Ответ: при х=-3
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