На полке стояли книги.Сначала с полки сняли 25% всех книг,а потом 70% оставшихся книг.После этого на полке осталось 27 книг.Сколько книг было на полке первоначально?

Математика

На полке стояли книги.Сначала с полки сняли 25% всех книг,а потом 70% оставшихся книг.После этого на полке осталось 27 книг.Сколько книг было на полке первоначально?

Автор: Гость