На полке стояли книги.Сначала с полки сняли 25% всех книг,а потом 70% оставшихся книг.После этого на полке осталось 27 книг.Сколько книг было на полке первоначально?
Математика
На полке стояли книги.Сначала с полки сняли 25% всех книг,а потом 70% оставшихся книг.После этого на полке осталось 27 книг.Сколько книг было на полке первоначально?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
пусть х книг было тогда 1 раз сняли 0,25х осталось х-о,25х=0,75х книг тогда второй раз сняли 0,75х* 0,7= 0,525х книг осталось 0,75х - 0,525х =0,225х книг осталось известно, что осталось 27 книг. составляем уравнение: 0,225х= 27 х= 27:0,225 х =27000:225 х=120 ответ :120книг
Гость:
100-70=30% 27 книг - 30% 27 : 30 * 100 = 90 книг 100-25=75% 90 книг - 75% 90 : 75 * 100 = 120 книг Ответ: 120 книг.
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