1. Укажите над каждым словом, какой частью речи оно является:a)Даже чудится, будто, падая, звякают они, расшибаясь о камни ущелий. б) Звезды, горящие, как глаза, и глаза, мерцающие так же, как звезды. 2. Сделайте фонетический р...

Гость: Гость:

даже - частица, чудится глагол, будто - союз, падая - деепричасти. звякают - глагол. они - местоимение, расшибаясь - дееприч, о - предлог, камни -сущ, ущелий - сущ. по составу - вы - прист., бр- корень, а, л -суффиксы, нулевое окончание, ся - постфикс (или суффикс) по-прист., раж - корень, енн - суф., ый - окончан. со- прист, звезд - корень, ий - оконч. за- прист, таи - корень, л -суффикс, нулевое окончание, ся - постфикс или суффикс не, у - приставки, лов - корень, им -суф,, ые - оконч., выс - корень, ок, о - суффиксы