Какие новые формы воздействия властей на творческую интеллигенцию появились в в середине 60-х - середине 80-х гг?

Гость: Гость:

хрущев начинает регулярно встречаться с деятелями литературы и искусва. он дает оценки как отдельным произведениям так и деятелям искусстава литературы . появляются новые журналы, расширяются международные ссязи советской культуры. открываются научно исследоват учреждения. была проведена реформа высшей и среденей школы