Какие новые формы воздействия властей на творческую интеллигенцию появились в в середине 60-х - середине 80-х гг?
Обществознание
Какие новые формы воздействия властей на творческую интеллигенцию появились в в середине 60-х - середине 80-х гг?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
хрущев начинает регулярно встречаться с деятелями литературы и искусва. он дает оценки как отдельным произведениям так и деятелям искусстава литературы . появляются новые журналы, расширяются международные ссязи советской культуры. открываются научно исследоват учреждения. была проведена реформа высшей и среденей школы
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