Сколько молей сотавляют и сколько молекул содержат 180 г воды? Заранее спасибо.

Химия
Сколько молей сотавляют и сколько молекул содержат 180 г воды? Заранее спасибо.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
n=m/M=180г/(1+1+16)=180/18=10 моль N=n*6.02*10^23=10*6.02*10^23=6.02*10^24 молекул  
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