Туристы в первый день ехали на велосипедах 5 часов со скоростью 18км/ч. во второй день они проехали с однаковой скоростью такое же расстояние за 6 часов . С какой скоростью ехали туристы во второй день?
Математика
Туристы в первый день ехали на велосипедах 5 часов со скоростью 18км/ч. во второй день они проехали с однаковой скоростью такое же расстояние за 6 часов . С какой скоростью ехали туристы во второй день?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
s=vt s=5*18=90 км v=90/6=15км/ч Ответ: 15км/ч
Гость:
1) 5 х18 = 90 км расстояние 2) 90 : 6 = 15 км/ч скорость во 2 день
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