Туристы в первый день ехали на велосипедах 5 часов со скоростью 18км/ч. во второй день они проехали с однаковой скоростью такое же расстояние за 6 часов . С какой скоростью ехали туристы во второй день?

Математика

Туристы в первый день ехали на велосипедах 5 часов со скоростью 18км/ч. во второй день они проехали с однаковой скоростью такое же расстояние за 6 часов . С какой скоростью ехали туристы во второй день?

Автор: Гость