в зоопарке среди посетителей взрослых28человек,а детей на26 больше. сколько детей в зоопарке? сколько всего посетителей в зоопарке.?
Математика
в зоопарке среди посетителей взрослых28человек,а детей на26 больше. сколько детей в зоопарке? сколько всего посетителей в зоопарке.?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)26+28=54 детей 2)54+28=82 поситителя
Гость:
28+26=54-ребёнка в зоопарке 28+54=82-человека в зоопарке
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
найти значение выражения одна целая три четвертых умноженное на корень из двух деленное на корень из 98