в зоопарке среди посетителей взрослых28человек,а детей на26 больше. сколько детей в зоопарке? сколько всего посетителей в зоопарке.?

Математика
в зоопарке среди посетителей взрослых28человек,а детей на26 больше. сколько детей в зоопарке? сколько всего посетителей в зоопарке.?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)26+28=54 детей 2)54+28=82 поситителя 
Гость:
28+26=54-ребёнка в зоопарке 28+54=82-человека в зоопарке 
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