в зоопарке среди посетителей взрослых28человек,а детей на26 больше. сколько детей в зоопарке? сколько всего посетителей в зоопарке.?

Математика

в зоопарке среди посетителей взрослых28человек,а детей на26 больше. сколько детей в зоопарке? сколько всего посетителей в зоопарке.?

Автор: Гость