представьте себе,что вы провели в день Древнем Риме. Что вы там увидели? Помогите плиз)))

Гость: Гость:

Различные сооружение: мосты, акведуки, арки. Римский театр(отличается от эллинского, как представлениями(комедии были наиболее популярны), так и самой конструкцией(скамьи делали из арочной конструкции, заключавшейся в том, что вся арка состояла из блоков, а наверху был замковый камень, за счет которого вес был распределен равномерно на все блоки, потому такие арки очень прочны). Гладиаторские бои. Храмы: ротонды, купольные храмы( Пантеон). Колизей. Амфитеатры. Одежда древних римлян: у женщин-туника, у мужчин-тога. Можешь сказать, что ты побывала там, когда началось восстание Спартака и рассказать про него, а потом про жестокую казнь участников этого восстания. Или ты видела какой-нибудь праздник(например, когда великая весталка вместе с великим понтификом поднимались на Капитолий,чтобы произнести молебствие о благополучии Рима, может даже не к праздникам это относится, но данное событие тоже играло важную роль в жизни римлян).