В) в часах: 11 мин, 35 мин, 73 мин, 1ч 24 мин.
Математика
В) в часах: 11 мин, 35 мин, 73 мин, 1ч 24 мин.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
11мин/60 = 11/60часа или примерно 0,183 часа 35мин/60 = 7/12 часа 73 мин/60 = 1 и 13/60 часа 1час 24мин, 24/60 = 0,4часа 1час 24 мин = 1,4часа
Гость:
11 мин = 11/60 часа 35 мин = 35/60 =7/12 часа 73 мин = 1 13/60 часа 1 ч 24 мин = 84 мин =84/60 = 1,4 часа
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