Начерти 2 отрезка, один длиннее другого на 2 см.А вместе они 14 см, какая длина каждого отрезка?

Математика

Начерти 2 отрезка, один длиннее другого на 2 см.А вместе они 14 см, какая длина каждого отрезка?

Автор: Гость