Начерти 2 отрезка, один длиннее другого на 2 см.А вместе они 14 см, какая длина каждого отрезка?
Математика
Начерти 2 отрезка, один длиннее другого на 2 см.А вместе они 14 см, какая длина каждого отрезка?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х+Х+2=14 2Х=14-2 2Х=12 Х=12:2 Х=6см=1отрезок 2отрезок=6+2=8см
Гость:
Х+Х+2=14 2Х=14-2 2Х=12 Х=12:2 Х=6см=1отрезок 2отрезок=6+2=8см
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