Сочинение-рассуждение на тему: Способны ли птицы и животные испытывать чувства не менее сильные,чем те,которые испытывают люди?пожалуйста,помогите!

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Я считаю что птицы это тоже самое что и люди потому что они тоже живые как и мы и мне кажется что все животные испытывают чювства.это я вам сейчас и попытаюсь рассказать.самое главное это чувство и люди и птицы и насекомые и впрочем все живое на земле так же знает что такое чувство. вот к примеру возьмем комнотное растение за ним ухаживаешь разговариваешь с ним поливаешь и он понимая что ты ему нужен он расцвитает у моей подруги был случай у нее был попугай очень хороший и крассивый но дело в том что она его не любила и не ухаживала за ним у него все время было в клдетки грязно и у него не было определённого места его все время тащили с места на место так как боялись что его сьест но он понял что он не кому не нужен и умер это очень жалко!вот надеюсь этого достаточно чтоб понять что у птиц тоже есть чувства!