напишите пожалуйста " невыдуманный рассказ (о себе)
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напишите пожалуйста " невыдуманный рассказ (о себе)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Меня зовут Ангелина. Учусь я в третьем классе школы имени А.Г. Ломакина. У меня есть кошка Симона и черепаха Кристина. Я много читаю и катаюсь на велосипеде. Еще я люблю помогать маме плести из бисера. У меня есть мечта-купить горный велосипед и участвовать в соревнованиях.
Гость:
Меня зовут(имя)Я учусь в (класс ваш) классе.У меня есть(брат\сестра).Мой любимый предмет(ваш любимый предмет).Мой любимый учитель(имя чителя)
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