напишите пожалуйста " невыдуманный рассказ (о себе)

Гость: Гость:

Меня зовут Ангелина. Учусь я в третьем классе школы имени А.Г. Ломакина. У меня есть кошка Симона и черепаха Кристина. Я много читаю и катаюсь на велосипеде. Еще я люблю помогать маме плести из бисера. У меня есть мечта-купить горный велосипед и участвовать в соревнованиях.