пример разложения солей при нагревании

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Разложение при нагревании. При нагревании некоторых солей они разлагаются на оксид металла и кислотный оксид: СаСO3 =СаO + СО2. соли бескислородных кислот при нагревании могут распадаться на простые вещества: 2AgCl =Ag + Cl2. Соли, образованные кислотами-окислителями, разлагаются сложнее: 2КNO3= 2КNO2 + O2.