Сколько молекул содержится в 1 мл водорода при нормальных условиях? Заранее спасибо.

Химия
Сколько молекул содержится в 1 мл водорода при нормальных условиях? Заранее спасибо.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
один моль газа = 22,4 л при н.у.  имеем 1 мл = 10^(-3) литра.  10^(-3) / 22,4 = столько молей водорода мы имеем  в 1 моле молекул = N_a или число Авогадро, или 6,02*10^23 молекул.  N_a * 10^(-3) / 22,4 = 6,02*10^23 * 10^(-3) / 22,4 = 0,268 * 10^20 молекул  Ответ: в 1 мл водорода при н.у. будет 0,268 * 10^20 молекул
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