В арифметической прогрессии первый член равен 28, а сумма первых двадцати пяти членов равна 925. Найдите разность и тридцатый член это прогрессии.
Алгебра
В арифметической прогрессии первый член равен 28, а сумма первых двадцати пяти членов равна 925. Найдите разность и тридцатый член это прогрессии.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
а1=28 S25=925 Sn=(2a1+d(n-1))/2*n 925=(28*2+d*24)/2*25 925=(56+24d)*12,5 74=56+24d 24d=18 d=0.75 a30=a1+d(n-1)=28+0.75*29=21,75+28=49,75
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