около остроугольного треугольника ABC описана окружность. Точка O пересечения серединных перпендикуляров удалена от прямой AB на 6 см.Найдите угол OBA и радиус окружности, если угол AOC равен 90 градусов, угол OBC равен 15 град...

Математика

около остроугольного треугольника ABC описана окружность. Точка O пересечения серединных перпендикуляров удалена от прямой AB на 6 см.Найдите угол OBA и радиус окружности, если угол AOC равен 90 градусов, угол OBC равен 15 градусов.

Автор: Гость