около остроугольного треугольника ABC описана окружность. Точка O пересечения серединных перпендикуляров удалена от прямой AB на 6 см.Найдите угол OBA и радиус окружности, если угол AOC равен 90 градусов, угол OBC равен 15 град...
Математика
около остроугольного треугольника ABC описана окружность. Точка O пересечения серединных перпендикуляров удалена от прямой AB на 6 см.Найдите угол OBA и радиус окружности, если угол AOC равен 90 градусов, угол OBC равен 15 градусов.
Ответ(ы) на вопрос:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Образец цинка, содержащий 18х10(в 23 степени) атомов металла, обработали соляной кислотой. Вычислите количество вещества и массу образовавшейся соли.
Алгебра
Катер, скорость которого в стоячей воде 15 км/ч, отправился от речного причала вниз по течению и, пройдя 36км, догнал плот, отправленный от того же...
Экономика
1.Три брата — Ваня, Саша, Коля — учились в разных классах одной школы. Ваня был не старше Коли, а Саша — не старше Вани. Назовите имена старшего из...
Математика
В начале цена изделия составляет 1500тг,после подарожания -1710тг. на сколько процентов повысилась цена изделия