Катер, скорость которого в стоячей воде 15 км/ч, отправился от речного причала вниз по течению и, пройдя 36км, догнал плот, отправленный от того же причала за 10ч до отправления катера. Найдите скорость течения.

Алгебра

Катер, скорость которого в стоячей воде 15 км/ч, отправился от речного причала вниз по течению и, пройдя 36км, догнал плот, отправленный от того же причала за 10ч до отправления катера. Найдите скорость течения.

Автор: Гость