Катер, скорость которого в стоячей воде 15 км/ч, отправился от речного причала вниз по течению и, пройдя 36км, догнал плот, отправленный от того же причала за 10ч до отправления катера. Найдите скорость течения.
Алгебра
Катер, скорость которого в стоячей воде 15 км/ч, отправился от речного причала вниз по течению и, пройдя 36км, догнал плот, отправленный от того же причала за 10ч до отправления катера. Найдите скорость течения.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х-скорость течения 15+х скорость катера по течению!! 36/(х+15)+10=36/х 36х+10(х+15)х=36(х+15) 36х+ 10х^2+150x=36x+540 10x^2+150x-540=0 x^2+15x-54=0 D=225+216=441 x1=3 x2 отрицательное число(а этого не может быть так как скорость должна быть положительной) ответ 3 км/ч
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