Катер, скорость которого в стоячей воде 15 км/ч, отправился от речного причала вниз по течению и, пройдя 36км, догнал плот, отправленный от того же причала за 10ч до отправления катера. Найдите скорость течения.

Алгебра
Катер, скорость которого в стоячей воде 15 км/ч, отправился от речного причала вниз по течению и, пройдя 36км, догнал плот, отправленный от того же причала за 10ч до отправления катера. Найдите скорость течения.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х-скорость течения  15+х скорость катера по течению!!    36/(х+15)+10=36/х      36х+10(х+15)х=36(х+15) 36х+ 10х^2+150x=36x+540 10x^2+150x-540=0 x^2+15x-54=0 D=225+216=441   x1=3  x2 отрицательное число(а этого не может быть так как скорость должна быть положительной)    ответ 3 км/ч 
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