какие слабые стороны российской экономики к концу правление Петра I

Обществознание
какие слабые стороны российской экономики к концу правление Петра I
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Самые слабые стороны была у него одна взяточничество среди высоких должностных лиц.
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