какие слабые стороны российской экономики к концу правление Петра I
Обществознание
какие слабые стороны российской экономики к концу правление Петра I
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Самые слабые стороны была у него одна взяточничество среди высоких должностных лиц.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Қазақ тiлi
Відредагувати речення уникаючи тавтології.Замінити підрядне речення прикладкою."За містом розгорнувся місцевий парк,який є чудовим місцем відпочинк...
Биология
определите систематическое положение лепидосирена южноамериканского, расположив таксоны в правильной последовательности, начиная с царства: а)Костн...
Українська література