Відредагувати речення уникаючи тавтології.Замінити підрядне речення прикладкою."За містом розгорнувся місцевий парк,який є чудовим місцем відпочинку жителів міста."
Қазақ тiлi
Відредагувати речення уникаючи тавтології.Замінити підрядне речення прикладкою."За містом розгорнувся місцевий парк,який є чудовим місцем відпочинку жителів міста."
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
За містом розгорнувся місцевий парк - чудове місце відпочинку жителів міста.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
определите систематическое положение лепидосирена южноамериканского, расположив таксоны в правильной последовательности, начиная с царства: а)Костн...
Українська література
Обществознание
. 18 апреля 1927 г. председатель Совнаркома А.И. Рыков заявил на IV съезде Советов СССР: «Внешняя политика нашего Союза развивалась за последнее вр...
Математика