Відредагувати речення уникаючи тавтології.Замінити підрядне речення прикладкою."За містом розгорнувся місцевий парк,який є чудовим місцем відпочинку жителів міста."

Қазақ тiлi
Відредагувати речення уникаючи тавтології.Замінити підрядне речення прикладкою."За містом розгорнувся місцевий парк,який є чудовим місцем відпочинку жителів міста."
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Автор: Гость
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Гость:
За містом розгорнувся місцевий парк -  чудове місце відпочинку жителів міста.
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