составить условие задачи по примеру 36+(36+12)

Пиццерия закупила 36 упаковок для доставки пиццы,а упаковок для салата на 12 больше.Сколько всего упаковок закупила пиццерия?

Гость: Гость:

Утром в магазин завезли 36 кг.конфет.К обеду привезли еще 36 кг,А вечером довезли остатки партии- 12 кг.Сколько килограмм конфет поступило за день в магазин?