составить условие задачи по примеру 36+(36+12)

Математика
составить условие задачи по примеру 36+(36+12)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пиццерия закупила 36 упаковок для доставки пиццы,а упаковок для салата на 12 больше.Сколько всего упаковок закупила пиццерия?
Гость:
Утром в  магазин завезли 36 кг.конфет.К обеду привезли еще 36 кг,А вечером довезли остатки партии- 12 кг.Сколько килограмм конфет поступило за день в магазин?
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