Помогите пожалуйста с заданием по Биологии. Нужно по плану характеристики семейства разобрать по одному представителю из 3 семейств: Розоцветные,семейство Бобовые и семейство Пасленовые. Я выбрала:Яблоня,Арахис,Томат. Помогите ...

Биология

Помогите пожалуйста с заданием по Биологии. Нужно по плану характеристики семейства разобрать по одному представителю из 3 семейств: Розоцветные,семейство Бобовые и семейство Пасленовые. Я выбрала:Яблоня,Арахис,Томат. Помогите пожалуйста разобрать по плану. Вот план: 1.Название семейства. 2.Представители. 3.Особенности вегетативных органов:жизненная форма,строение листьев,видоизменённые органы,строение цветка(формула цветка). Л-лепестки Т-тычинки О-простой околоцветник Ч-чашелистики П-пестик 4.Цветок одиночный или в соцветии(тип,вид соцветия),рисунок. 5.Плод(сочный,сухой,односемянный,многосемянный),название,расшифровка. 6.Значение(в природе,для человека). ЭТО ПЛАН ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕМЕЙСТВА И ТАК ЖЕ НУЖНО РАЗОБРАТЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ. Буду очень благодарна:*

Автор: Гость