Помогите пожалуйста с заданием по Биологии. Нужно по плану характеристики семейства разобрать по одному представителю из 3 семейств: Розоцветные,семейство Бобовые и семейство Пасленовые. Я выбрала:Яблоня,Арахис,Томат. Помогите ...
Биология
Помогите пожалуйста с заданием по Биологии. Нужно по плану характеристики семейства разобрать по одному представителю из 3 семейств: Розоцветные,семейство Бобовые и семейство Пасленовые. Я выбрала:Яблоня,Арахис,Томат. Помогите пожалуйста разобрать по плану. Вот план: 1.Название семейства. 2.Представители. 3.Особенности вегетативных органов:жизненная форма,строение листьев,видоизменённые органы,строение цветка(формула цветка). Л-лепестки Т-тычинки О-простой околоцветник Ч-чашелистики П-пестик 4.Цветок одиночный или в соцветии(тип,вид соцветия),рисунок. 5.Плод(сочный,сухой,односемянный,многосемянный),название,расшифровка. 6.Значение(в природе,для человека). ЭТО ПЛАН ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕМЕЙСТВА И ТАК ЖЕ НУЖНО РАЗОБРАТЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ. Буду очень благодарна:*
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Яблоня. 1.Розоцветные.2.яблоня, вишня, 3.размн. черенками. 4. дерево 5.листья простые, жилкование перистое , цветок ч5л5т∞п1, соцветие кисть 5. плод сочный-ложнояблоко, многосемянный. 6. значение - еда. Арахис. бобовые, 2. боб, соя, горох 3. побеги- усы, 4. травянист.5 листья простые. цветок Ч5Л5П1Т10 значение - употр. в пищу. Томат. 1. паслёновые. 2. паслён,петуньи и др. 4. травинист. 5. листья простые , рассечённые. цветок Ч(5)+Л(5)+Т(5)+П1. соцв кисть. 6 значение - пища.
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