решите системы неравенств 9-х квадрат больше =0;3-x меньше =0 x квадрат+2х больше =0;5х больше =0 х квадрат+1 больше =0;х квадрат-6х+8 меньше =0
Алгебра
решите системы неравенств 9-х квадрат больше =0;3-x меньше =0 x квадрат+2х больше =0;5х больше =0 х квадрат+1 больше =0;х квадрат-6х+8 меньше =0
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-3<=x<=3 x>=3 ответ x=3 x>=0 x=>0Ux<=-2 ответ x>=0 ответ [2;4]
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