решите системы неравенств 9-х квадрат больше =0;3-x меньше =0   x квадрат+2х больше =0;5х больше =0   х квадрат+1 больше =0;х квадрат-6х+8 меньше =0

Алгебра
решите системы неравенств 9-х квадрат больше =0;3-x меньше =0   x квадрат+2х больше =0;5х больше =0   х квадрат+1 больше =0;х квадрат-6х+8 меньше =0
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-3<=x<=3 x>=3   ответ x=3   x>=0 x=>0Ux<=-2   ответ x>=0   ответ [2;4]
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