решите системы неравенств 9-х квадрат больше =0;3-x меньше =0 x квадрат+2х больше =0;5х больше =0 х квадрат+1 больше =0;х квадрат-6х+8 меньше =0

Алгебра

решите системы неравенств 9-х квадрат больше =0;3-x меньше =0 x квадрат+2х больше =0;5х больше =0 х квадрат+1 больше =0;х квадрат-6х+8 меньше =0

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