Саша старше Сережи на 4 года. Через год им вместе будет 20 лет. Сколько лет каждому? Решить уравнением.

Математика

Саша старше Сережи на 4 года. Через год им вместе будет 20 лет. Сколько лет каждому? Решить уравнением.

Автор: Гость