Саша старше Сережи на 4 года. Через год им вместе будет 20 лет. Сколько лет каждому? Решить уравнением.
Математика
Саша старше Сережи на 4 года. Через год им вместе будет 20 лет. Сколько лет каждому? Решить уравнением.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
саша-х лет сережа х+4 лет Через год Саше-х+1 Сереже - х+4+1 лет вместе- (х+1)+(х+4+1) ил по условию 20 лет (х+1)+(х+4+1)=20 х+1+х+4+1=20 2х+6=20 2х=20-6 2х=14 х=14:2 х=7 2)7+4=11(лет)-сереже Ответ.Саше 7 лет,Сереже-11 лет
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