скласти невеликий кросворд на українській мові
Қазақ тiлi
скласти невеликий кросворд на українській мові
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Який символ україни?(калина) маленька тваринка хижак?(сонечко)
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