скласти невеликий кросворд на українській мові

Қазақ тiлi
скласти невеликий кросворд на українській мові
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Який символ україни?(калина)  маленька тваринка хижак?(сонечко)
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