план до твору Білий кінь Шептало - Володимир Дрозд
Музыка
план до твору Білий кінь Шептало - Володимир Дрозд
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Нелюбов до табунів . 2.Образливий вибір конюха. 3. Виправдання Степанового рішення. 4.Змирився. 5.Спогади про дитинство. 6.Воля. 7. Гірка правда. Повернення.
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