сократить дробь 4х^2-7х ---------- 5х
Алгебра
сократить дробь 4х^2-7х ---------- 5х
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х(4х-7)/5х=4х-7/5 простои вынеси х и сократи
Гость:
4х²-7х = х(4х-7) = 4х-7 5х 5х 5
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