сократить дробь 4х^2-7х ---------- 5х

Алгебра
сократить дробь 4х^2-7х ---------- 5х
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х(4х-7)/5х=4х-7/5 простои вынеси х и сократи
Гость:
 4х²-7х = х(4х-7) = 4х-7     5х         5х            5
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