Представте выражение в виде многочлена: 1)a(a+1)(a-1) 2)-2(x-2)(x+2) 3)2b(c-b)(c+b) 4)3a(1+b)(b-1)
Алгебра
Представте выражение в виде многочлена: 1)a(a+1)(a-1) 2)-2(x-2)(x+2) 3)2b(c-b)(c+b) 4)3a(1+b)(b-1)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)а(а2-1)=2а2-а 2)-2(x2-4)=-2x2+8 3)2b(c2-b2)=2bc2-2b2 4) не помню, давно уже в школе проходили
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