Представте выражение в виде многочлена: 1)a(a+1)(a-1)     2)-2(x-2)(x+2) 3)2b(c-b)(c+b)    4)3a(1+b)(b-1) 

Алгебра
Представте выражение в виде многочлена: 1)a(a+1)(a-1)     2)-2(x-2)(x+2) 3)2b(c-b)(c+b)    4)3a(1+b)(b-1) 
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)а(а2-1)=2а2-а                   2)-2(x2-4)=-2x2+8 3)2b(c2-b2)=2bc2-2b2          4) не помню, давно уже в школе проходили
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