Длина прямоугольного параллелепипеда равна 120см.Его высота составляет 40% длины и 75% ширина.Вычислите объем этого параллелепипеда.
Математика
Длина прямоугольного параллелепипеда равна 120см.Его высота составляет 40% длины и 75% ширина.Вычислите объем этого параллелепипеда.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
120 * 0,4 = 48 см -высота 120 * 0,75 = 90 см - ширина V = 120 * 90 * 48 = 518400 куб.см. = 518,4 куб.дм
Гость:
1)120 ОТ 40% 40%=0,40 120*0,40=48(см) 120 ОТ 75% 75%=0,75 120*0,75=90(см) V=a*b*c=120*48*90=51,84куб.м.
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