Морфологичечкий разбор 1. никогда(мест) 2. никого(мест) ТОЛЬКО МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ,А НЕ МОРФЕМНЫЙ. 

Гость: Гость:

схема разбора Местоимение личные, возвратные, притяжательные, вопросительные, относительные, неопределенные, отрицательные, определительные Указывает на предметы, признаки, количество без называния их: кто? что? какой? чей? сколько? как? где? когда? и др. Местоимения-существительные - постоянные: разряд по значению, род, число; непостоянные: падеж Мест.-прилагательные - постоянные: разряд по значению; непостоянные: род, число, падеж Мест.-числительные - постоянные: разряд по значению; непостоянные: падеж Мест.-наречия - не изменяется Подлежащее и дополнение (в роли сущ.); определение (как прилагательное); обстоятельство (как наречие)