Морфологичечкий разбор 1. никогда(мест) 2. никого(мест) ТОЛЬКО МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ,А НЕ МОРФЕМНЫЙ.
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Морфологичечкий разбор 1. никогда(мест) 2. никого(мест) ТОЛЬКО МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ,А НЕ МОРФЕМНЫЙ.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
схема разбора Местоимение личные, возвратные, притяжательные, вопросительные, относительные, неопределенные, отрицательные, определительные Указывает на предметы, признаки, количество без называния их: кто? что? какой? чей? сколько? как? где? когда? и др. Местоимения-существительные - постоянные: разряд по значению, род, число; непостоянные: падеж Мест.-прилагательные - постоянные: разряд по значению; непостоянные: род, число, падеж Мест.-числительные - постоянные: разряд по значению; непостоянные: падеж Мест.-наречия - не изменяется Подлежащее и дополнение (в роли сущ.); определение (как прилагательное); обстоятельство (как наречие)
Гость:
Никогда - мест. 1. (Когда?) никогда Н.ф. - никогда 2. Пост. приз.: неопр. Непост. приз.: в ед. ч. 3. Синтаксическая роль в предложении.
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